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«Взаимная помощь — это важно»: нижнекамцы объединились в борьбе со снежной стихией
Жители Нижнекамска объединились в борьбе со снежной стихией и вышли на расчистку территорий у своих домов.
Нижнекамка Светлана написала: «Выражаю жителям дома Баки Урманче, 29 огромную благодарность за оказанную помощь в уборке снега после обильного снегопада. Несмотря на занятость, нашли в себе силы и время. Спасибо за ваше трудолюбие и неравнодушное отношение к жизни дома».
Дружные соседи дома 24 по улице Сююмбике также не боятся тяжелой работы. Оперативно вышли с лопатами во двор и стали расчищать придомовую территорию.
«Не перестаем восхищаться нашими активными жителями. Взаимная помощь — это важно. Спасибо Вам за это!» — написали они.
Глава района Рамиль Муллин в своем телеграм-канале также сообщил, что на дорогах в Нижнекамском районе на данный момент вынужденно остановились около 200 большегрузов. Благодаря неравнодушным предпринимателям города удалось организовать им подвоз еды и воды.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото: t.me/moynizhnekamsk
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