В Алексеевском районе к уборке дворов от снега присоединились даже дети

В Алексеевском районе Татарстана к уборке дворов своих домов от снега присоединились дети. Соответствующий мотивирующий видеоролик администрация муниципалитета выложила в своем Telegram-канале.

В пресс-службе не без самоиронии замечают, что «что-то пошло не так, и в кадре оказались дети, коты и собаки» — вместо обычных взрослых жителей, занятых уборкой снега.

Судя по видео, участие детей в процессе уборки снега, несмотря на их усилия, скорее символическое. Поэтому власти района и предлагают: «Что ж! Давайте поднимем друг другу настроение!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе к уборке снега присоединились горожане. В свою очередь ГИБДД Татарстана просит не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды.

Видео: t.me/oficial_aleks/.