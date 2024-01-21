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В Алексеевском районе к уборке дворов от снега присоединились даже дети
В Алексеевском районе Татарстана к уборке дворов своих домов от снега присоединились дети. Соответствующий мотивирующий видеоролик администрация муниципалитета выложила в своем Telegram-канале.
В пресс-службе не без самоиронии замечают, что «что-то пошло не так, и в кадре оказались дети, коты и собаки» — вместо обычных взрослых жителей, занятых уборкой снега.
Судя по видео, участие детей в процессе уборки снега, несмотря на их усилия, скорее символическое. Поэтому власти района и предлагают: «Что ж! Давайте поднимем друг другу настроение!»
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе к уборке снега присоединились горожане. В свою очередь ГИБДД Татарстана просит не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды.
Видео: t.me/oficial_aleks/.
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