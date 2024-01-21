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На трассе М7 возле Чувашии дорожники развернули мобильные пункты питания для водителей
Накануне дорожники развернули на стоянках и в местах скопления водителей мобильные пункты питания — на участке от границы с Чувашией до 757-го км трассы М7 «Волга», сообщают в «Росавтодоре».
Дорожники двигались поэтапно — доставляли водителям все необходимое на одной стоянке, после чего переходили к следующей. Людей обеспечивали горячей едой, питьевой водой и средствами первой необходимости.
Экстренная ситуация возникла из-за аномальных снегопадов, которые идут вторые сутки. В Татарстане на федеральных автодорогах работает 270 единиц рабочей техники.
Согласно данным метеорологов, снежная погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал».
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
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