На трассе М7 возле Чувашии дорожники развернули мобильные пункты питания для водителей

Накануне дорожники развернули на стоянках и в местах скопления водителей мобильные пункты питания — на участке от границы с Чувашией до 757-го км трассы М7 «Волга», сообщают в «Росавтодоре».

Дорожники двигались поэтапно — доставляли водителям все необходимое на одной стоянке, после чего переходили к следующей. Людей обеспечивали горячей едой, питьевой водой и средствами первой необходимости.

Экстренная ситуация возникла из-за аномальных снегопадов, которые идут вторые сутки. В Татарстане на федеральных автодорогах работает 270 единиц рабочей техники.

Согласно данным метеорологов, снежная погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.