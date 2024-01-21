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«Прилагаем все усилия»: в Агрызе к уборке снега присоединились горожане
Несмотря на «непростые» условия, в Агрызе продолжаются работы по уборке снега. Об этом проинформировал подписчиков своего Telegram-канала глава Агрызского района РТ Ленар Нургаянов.
«Прилагаем все усилия», — заверил руководитель муниципалитета. Он поблагодарил все коммунальные службы, которые работают в безостановочном режиме. Речь идет о МУП «Управление строительства», ООО «Брус» и КФХ «Халим».
Отдельно Нургаянов упомянул жителей города, которые «протянули руку помощи в период обильного снегопада и помогли на своих территориях».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на восьми участках трасс в Татарстане всё еще перекрыто движение автобусов и грузовиков.
Фото, видео: t.me/lenarnurgaynov/.
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