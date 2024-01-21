ГИБДД Татарстана просит не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды

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Госавтоинспекция Татарстана призывает автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов.

По всей республике наблюдается обильный снегопад, на открытых участках автодорог низовая метель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки в виде снега не прекратятся.

«В связи со сложными погодными и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах введены ограничения движения транспортных средств», – напомнили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на автомобиле.