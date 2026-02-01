news_header_top
Общество 1 февраля 2026 06:00

В первый день февраля снегопады и метели не покинут Татарстан

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 1 февраля, в Татарстане сохранится установившаяся ранее снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону будет идти снег, местами, включая Казань, сильный. В отдельных районах, в том числе в столице РТ, разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и менее.

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-восточное. Днем он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в частности, в Казани). На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

После ночных -6, -11 градусов (а кое-где на севере и западе – и -15 градусов) днем воздух в Татарстане прогреется до -4, -9 градусов (в столице республики – до -4, -6 градусов).

В Казани 30 января был объявлен план «Буран». Предполагается, что его действие продлится до полуночи 2 февраля. С улиц города за прошедшие сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега.

До этого синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков.

Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метелей.

