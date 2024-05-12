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В ООН отреагировали на обстрел Белгорода
Организация Объединенных Наций выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в связи с сегодняшним попаданием по жилому дому в Белгороде, сообщает ТАСС.
«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул международный чиновник.
Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По предварительной информации, погибли минимум шесть человек. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации.
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