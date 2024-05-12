В ООН отреагировали на обстрел Белгорода

Организация Объединенных Наций выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в связи с сегодняшним попаданием по жилому дому в Белгороде, сообщает ТАСС.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул международный чиновник.

Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, погибли минимум шесть человек. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.