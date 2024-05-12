Шесть человек погибли в результате обрушения подъезда в Белгороде

Спасатели достали из-под завалов на месте обрушения подъезда в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ тело еще одного человека. В связи с этим число погибших достигло шести, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. В результате пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

UPD(19.25) В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов.