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Шесть человек погибли в результате обрушения подъезда в Белгороде
Спасатели достали из-под завалов на месте обрушения подъезда в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ тело еще одного человека. В связи с этим число погибших достигло шести, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. В результате пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
UPD(19.25) В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов.
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