Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова о ситуации в Белгороде
Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации в Белгороде после сегодняшнего попадания по жилому дому. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент <...> выслушал доклады <...> о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
Upd. (17.39): Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения Белгорода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»