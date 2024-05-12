Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова о ситуации в Белгороде

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации в Белгороде после сегодняшнего попадания по жилому дому. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент <...> выслушал доклады <...> о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Upd. (17.39): Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом, обрушился один из подъездов. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения Белгорода.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.