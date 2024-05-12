news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В результате обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома
Скопировать ссылку
В результате обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», – отметил он.
О пострадавших пока не сообщается.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2