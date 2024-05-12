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СВО 12 мая 2024 11:50

В результате обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома

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В результате обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», – отметил он.

О пострадавших пока не сообщается.

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