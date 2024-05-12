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Происшествия 12 мая 2024 12:55

На видео попал момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде на спасателей

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Повторное обрушение произошло в жилом доме на улице Щорса в Белгороде, где из-за атаки ВСУ обрушился весь подъезд. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Очевидцы выкладывают кадры момента, когда крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей, которые проводили разбор завалов.

На кадрах видно, как огромная бетонная конструкция падает прямо на головы местных жителей и спасателей — лишь за секунду они успевают отбежать от места еще одной трагедии.

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