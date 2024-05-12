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На видео попал момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде на спасателей
Повторное обрушение произошло в жилом доме на улице Щорса в Белгороде, где из-за атаки ВСУ обрушился весь подъезд. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Очевидцы выкладывают кадры момента, когда крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей, которые проводили разбор завалов.
На кадрах видно, как огромная бетонная конструкция падает прямо на головы местных жителей и спасателей — лишь за секунду они успевают отбежать от места еще одной трагедии.
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