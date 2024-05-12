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СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте. По поручению Председателя Следственного комитета А.И.Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства», – указали в ведомстве.
Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей, сообщают в МЧС России. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Информация о пострадавших уточняется.
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