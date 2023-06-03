В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает оружия для контрнаступления

Для успешного наступления Вооруженным силам Украины необходимо больше оружия, сейчас его может быть недостаточно. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Игорь Жовква в интервью британской газете The Times.

«<…> если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки. Поэтому, вероятно, у нас их сейчас <…> недостаточно», — подчеркнул чиновник.

«Я не военный, я работаю на дипломатическом фронте, и моя задача — [обеспечить] больше оружия, больше поддержки, больше боеприпасов», — уточнил вместе с тем собеседник издания.

В связи с нехваткой вооружений Жовква напомнил об активизации внешнеполитической активности украинского лидера Владимира Зеленского в последний месяц. По его словам, поставки техники стали «темой номер один каждого разговора», проходившего в Гааге, Хельсинки, Париже, Лондоне, Риме, Хиросиме, Кишиневе и Джидде.

The Times обратила внимание на непоследовательность заявлений представителей Украины, что может быть следствием намеренной попытки ввести в заблуждение российское командование.

Украинское контрнаступление обсуждается с зимы. Изначально оно было запланировано на весну, затем его, по данным властей США, перенесли на лето. Газета The Financial Times написала, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак.

Владимир Зеленский 29 мая сообщил, что сроки контрнаступления уже утверждены, но раскрывать их не стал. Сегодня же, 3 июня, он заверил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но пояснил, что оно может пойти по разным сценариям.