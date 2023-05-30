Зеленский сообщил, что власти Украины утвердили сроки контрнаступления ВСУ

Украинские власти утвердили сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, не назвав конкретных дат. Видеообращение размещено в Telegram-канале политика.

«Докладывали на [заседании] Ставки [верховного главнокомандующего], как всегда, главком (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — прим. Т-и) и командующие оперативными направлениями», — рассказал Зеленский.

«[Обсуждались] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — подчеркнул Президент Украины и поблагодарил бригады, которые к подготовились к контрнаступлению.

В утекших в интернет зимой документах Пентагона говорилось, что контрнаступать будет 10-й украинский армейский корпус. Он должен включать девять бригад, перевооруженных силами США и других стран-союзников. Еще три бригады Украина должна была вооружить самостоятельно.

Изначально запланированное на весну контрнаступление ВСУ обсуждается с зимы. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал 15 мая, что его войскам «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». Позднее появились сообщения, что контрнаступление уже началось.