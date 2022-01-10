В новом году суточная смертность от коронавируса в США возросла на 25%

Число смертей от коронавируса в сутки в США с начала 2022 года возросло почти на 25%, следует из данных федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

С 1 января суточное число смертей среди пациентов с Covid-19 выросло с 1 142 до 1 513.

Отмечается, что это самый высокий показатель с октября 2021 года.

4 января в США был установлен мировой антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Более миллиона американцев за сутки заразились Covid-19.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.