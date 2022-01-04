В США установлен мировой антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

За последние сутки более миллиона жителей Соединенных Штатов заразились коронавирусом, что стало абсолютным рекордом, в том числе и мировым. Об этом заявили в Университете Джонса Хопкинса, сообщает РИА Новости.

«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», — говорится в сообщении университета, отслеживающего национальные данные по заболеваемости Covid-19.

Кроме того, за последние 24 часа в США скончались 1688 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в Штатах заразились SARS-CoV-2 более 56 млн человек, 827,7 тыс. из них умерли.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.