Ученые: Смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других штаммах

При омикрон-штамме коронавируса люди умирают на 75% реже, чем при заражении другими вариантами вируса. К таким выводам пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории. Результаты исследования опубликованы в The Telegraph.

Наблюдая за пациентами, госпитализированными с Covid в Тшване, где первоначально произошла вспышка нового штамма, специалисты выяснили, что жертвами «омикрона» стали 4,5% зараженных. В то время как в других волнах пандемии смертность находилась в пределах 21,3%.

Также в работе указано, что менее 50% попавших в больницы нуждаются в кислородной терапии, раньше показатель составлял 99,5%. Снизилось и число тех, кому необходима интенсивная терапия: 1% против 4,3% в предыдущие волны.

По данным ученых, при «омикроне» пациенты выходят из больниц примерно через четыре дня, при других штаммах — 8,8 дня.

«В городе Тшване, первом глобальном эпицентре „омикрона“, снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — заявили исследователи.

Они полагают, что скоро произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что станет концом эпидемии и приведет к эндемической фазе.