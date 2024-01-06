В казанском «Саду рыбака» отменили выступление хора

Выступление хора в казанском парке «Сад рыбака» переносится из-за погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ.

Уточняется, что новая дата и время проведения мероприятия будет объявлена позже в группе Дирекции.

Ранее сообщалось, что в Казани проведут бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.