Семьи мобилизованных в Нижнекамске смогут бесплатно посещать музеи, театры и концерты

Семьи мобилизованных граждан в Нижнекамском районе смогут бесплатно посещать музеи, театры и концерты — муниципальных, республиканских, государственных учреждений культуры и досуга. Всего в муниципалитете на сегодняшний день живет 260 семей мобилизованных граждан, рассказали «Татар-информу» в администрации.

Сегодня в Нижнекамске определены меры поддержки семей мобилизованных жителей. Часть мер уже вступили в силу, часть — начнет действовать с 10 октября. Так, со следующего понедельника будет введен бесплатный проезд в общественном транспорте для членов семей.

С 10 октября дети военнослужащих с 1-го по 11-е классы смогут получить бесплатное горячее питание, а воспитанники детских садов — бесплатно посещать дошкольные учреждения.

Также дети мобилизованных будут освобождены от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях. Также будет организован бесплатный спорт для детей до 18 лет — муниципальные бассейны, спортивные залы, тренажерные залы (индивидуальное посещение). Обеспечена первоочередность в выкупе путевок в муниципальные лагеря.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов будет предоставлено бесплатное надомное обслуживание семье и детям близких родственников (мама, папа, бабушка, дедушка и ребенок-инвалид) мобилизованных граждан. Волонтеры помогут по уборке квартиры, приусадебного участка (в сельской местности, в зимний период времени).

Для всех членов семьи уже сейчас оказывается бесплатная психологическая помощь центра «Эйдос», а для супруга и детей трудоспособного возраста — содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и дополнительного образования.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».

Напомним также, что в Казани детям мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот – бесплатного проезда в общественном транспорте и помещения культурных учреждений.