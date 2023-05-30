В Ненецком АО решили вооружить работников предприятий антидроновыми ружьями

В Ненецком автономном округе полностью запретили использование беспилотных летательных аппаратов и озаботились защитой важных объектов от возможных налетов дронов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Юрий Бездудный.

«<…> пусть НАО находится далеко от столицы, у нас есть объекты, которые могут стать целью украинских националистов», — заметил губернатор, комментируя итоги заседания оперативного штаба.

Теперь использование беспилотников под запретом «на всей территории Ненецкого автономного округа». Кроме того, по словам главы округа, «с целью защиты наших жизненно важных объектов предприятиям переданы противодроновые ружья, сотрудники пройдут необходимую подготовку».

Бездудный также призвал всех жителей Ненецкого АО незамедлительно сообщать о фактах появления БПЛА, о лицах, их запускающих, а также просто о подозрительных гражданах в дежурную часть УМВД России по региону.

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших в результате удара нет.

Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию на ответную агрессию. При этом британская газета The Financial Times написала, что перед запланированным контрнаступлением Украина решила провести серию «психологических» атак.