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Минобороны РФ: Москву атаковали восемь украинских беспилотников
Минобороны России сообщило, что сегодня утром киевские власти атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты в Москве. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.
«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва», – заявили в Минобороны.
Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять дронов российские военные сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице несколько беспилотников врезались в здания, в результате чего те получили незначительные повреждения. По его данным, никто не пострадал. Позднее специалисты уточнили, что дроны попали в два жилых дома.
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