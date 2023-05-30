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Руc Тат
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Политика 30 мая 2023 09:29

Минобороны РФ: Москву атаковали восемь украинских беспилотников

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Минобороны России сообщило, что сегодня утром киевские власти атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты в Москве. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва», – заявили в Минобороны.

Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять дронов российские военные сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице несколько беспилотников врезались в здания, в результате чего те получили незначительные повреждения. По его данным, никто не пострадал. Позднее специалисты уточнили, что дроны попали в два жилых дома.

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