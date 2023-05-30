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Политика 30 мая 2023 16:23

Путин: Организаторы атаки беспилотников на Москву надеялись спровоцировать Россию

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Организаторы состоявшейся сегодня утром атаки беспилотников на Москву и Московскую область надеялись вызвать аналогичную реакцию России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать», — сказал российский лидер.

Кроме того, он охарактеризовал налет БПЛА на столицу России как «террористическую деятельность».

При этом относительно работы противовоздушной обороны Путин заметил, что системы ПВО сработали «штатно, хотя есть над чем работать».

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #беспилотники #Москва
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