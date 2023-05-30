Путин заявил, что военные РФ ударили по штабу военной разведки Украины

Несколько дней назад российские военные ударили по штабу военной разведки Украины (Главного управления разведки). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал глава российского государства во время посещения центра «Зотов».

По мнению Путина, состоявшаяся сегодня атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом на этот удар. При этом, по его словам, украинская сторона выбрала «путь попыток запугивания России, запугивания граждан и ударов по жилым зданиям».

Президент РФ также подчеркнул, что организаторы атаки дронов добивались аналогичной реакции от российской стороны.