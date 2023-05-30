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Политика 30 мая 2023 16:40

Путин заявил, что военные РФ ударили по штабу военной разведки Украины

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Несколько дней назад российские военные ударили по штабу военной разведки Украины (Главного управления разведки). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал глава российского государства во время посещения центра «Зотов».

По мнению Путина, состоявшаяся сегодня атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом на этот удар. При этом, по его словам, украинская сторона выбрала «путь попыток запугивания России, запугивания граждан и ударов по жилым зданиям».

Президент РФ также подчеркнул, что организаторы атаки дронов добивались аналогичной реакции от российской стороны.

#Владимир Путин #политика #спецоперация на Украине
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