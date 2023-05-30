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Руc Тат
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Происшествия 30 мая 2023 07:42

Мэр Москвы: В результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения

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В Москве несколько беспилотников врезались в здания, в результате чего те получили незначительные повреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», – написал градоначальник.

Он добавил, что никто из граждан серьезно не пострадал.

Представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости уточнил, что дроны попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой – на Атласова в Новой Москве.

«Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет», – рассказал источник.

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