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Общество 2 апреля 2025 17:54

В Москве почтили память кардиохирурга Рената Акчурина

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В Москве почтили память кардиохирурга Рената Акчурина
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В столице России почтили память выдающегося кардиохирурга, академика РАН Рената Акчурина, которому сегодня исполнилось бы 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Почтить память профессора и доктора наук на Троекуровское кладбище приехали вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, бывший министр имущественных отношений России Фарит Газизуллин, вдова Рената Сулеймановича – Наталья Павловна и его друзья.

Ренат Акчурин скончался 6 октября 2024 года на 79-м году жизни. Он был одним из легендарных деятелей России: хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат государственных премий СССР и России.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Ему вверяли свои жизни тысячи пациентов. Среди них были как первые лица государства, начиная от первого Президента России Бориса Ельцина, так и совсем простые люди.

Акчурин десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял Клуб врачей при Полпредстве РТ в РФ.

В этом году БСМП Набережных Челнов было присвоено имя Рената Акчурина, о чем сообщал «Татар-информ».

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