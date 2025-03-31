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Общество 31 марта 2025 13:58

БСМП Челнов присвоили имя кардиохирурга Рената Акчурина

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БСМП Челнов присвоили имя кардиохирурга Рената Акчурина
Фото: vk.com/bsmpchelny

Больница скорой помощи в Набережных Челнах получила имя выдающегося кардиохирурга Рената Акчурина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Учреждение переименуют в «Больницу скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина». Минздраву предстоит обновить устав медорганизации в течение ближайших двух месяцев.

Ренат Акчурин известен как хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. В нашей стране и за рубежом его знают как ученого и специалиста, развившего уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.

Десятки лет он поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. Ренат Акчурин скончался 6 октября 2024 года на 79-м году жизни.

#БСМП Набережных Челнов
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