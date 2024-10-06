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Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин
Академик РАН, доктор наук, профессор и кардиохирург Ренат Акчурин умер сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет, сообщает Полпредство Татарстана.
Ренат Сулейманович Акчурин известен как хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. В нашей стране и за рубежом его знают как ученого и специалиста, развившего уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.
«Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная от российского Президента Бориса Ельцина, и совсем простые люди», - говорится в сообщении.
Уточняется, что десятки лет Акчурин поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, он возглавлял Клуб врачей при Полпредстве Татарстана.
О дате и времени прощания Полпредство Татарстана сообщит дополнительно.
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