В Москве и Петербурге за сутки выявили максимум заражений Covid-19 за время пандемии

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба.

Число заболевших в столице России за сутки достигло 11 557. В Северной столице за последние 24 часа коронавирусом заразились 4753 человека.

Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил о том, что в городе возможна отмена массовых мероприятий, перевод части сотрудников организаций на удаленный режим работы, а также вынужденная приостановка диспансеризации.

Эпидемиологическая ситуация в Москве также начала ухудшаться.

Глава столичной администрации Сергей Собянин 11 января спрогнозировал значительный прирост заболеваемости коронавирусом в ближайшую неделю из-за распространения «омикрона».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство».

Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

В начале января на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон». Однако во Всемирной организации здравоохранения появление «дельтакрона» объяснили ошибкой секвенирования.