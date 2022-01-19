В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге могут усилить антиковидные меры. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в северной столице возможны отмены массовых мероприятий, перевод части сотрудников организаций на удаленный режим работы, а также вынужденная отмена диспансеризации.

«На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемических мероприятий. Конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. Такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%», — пояснил Эргашев.

Со 2 января в Санкт-Петербурге действуют QR-коды для доступа в заведения общепита и для посещения торговых центров. Мера не распространяется на аптеки и продовольственные магазины, а также на магазины с товарами первой необходимости.

В праздничные дни, с 3 по 9 января, в городе на треть увеличилось число записей на вакцинацию от Covid-19. За неделю поступило более 25 тыс. заявлений от жителей города, а в предыдущую неделю — 17 тыс.