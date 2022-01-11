В Москве в ближайшую неделю прогнозируют значительный рост заболеваемости коронавирусом

В ближайшую неделю в Москве ожидается значительный прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава столичной администрации Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19.

«В течение семи — десяти дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — констатировал мэр Москвы.

По его словам, взрывной рост заболеваемости коронавирусом в больших городах связан с распространением нового штамма «омикрон».

«К сожалению, в Москве мы уже видим большое количество заболевших именно штаммом „омикрон“, и это количество, этот процент, быстро нарастает», — сообщил Собянин.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

В начале января на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон». Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения появление «дельтакрона» объяснили ошибкой секвенирования.