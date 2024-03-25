В Москве арестовали еще троих обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд в Москве отправил под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СК просит арестовать двух братьев и их отца по делу о теракте.

Таким образом, суд арестовал Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, они будут находиться в СИЗО до 22 мая.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 11 человек.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.