Басманный суд арестовал еще троих обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Сегодня Басманный суд в Москве арестовал еще троих обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Так, в отношении Рачабализоды Саидакрами избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Отмечается, что он, как и Мирзоев, признал свою вину.

Еще двоих фигурантов, 25-летнего Фаридуни Шамсутдина и 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которого доставили в суд на кресле-каталке, также отправили в СИЗО до 22 мая.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

С места теракта в «Крокус Сити Холле» изъяли 2 автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщает СК. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.