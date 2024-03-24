Суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мирзоева

Суд арестовал первого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Как указано в сообщении, Мирзоев, в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл».

Кроме того, указывается, что Мирзоев признал вину в полном объеме.

«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года», – указано в сообщении.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

С места теракта в «Крокус Сити Холле» изъяли 2 автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщает СК. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.