СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Еще троим подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Следователи требуют их ареста.

Как сообщает агентство, СК просит арестовать двух братьев и их отца по делу о теракте.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.