В мире использовали около 200 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Около 200 млн доз вакцины «Спутник V» на сегодняшний день было использовано в разных странах мира. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, сообщает «Интерфакс».

«В настоящий момент данный препарат (вакцина „Спутник V“) зарегистрирован в 71 стране мира, и применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — сказал Логунов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Спикер отметил, что эффективность препарата против коронавируса неоднократно подтвердилась в самых разных странах. Общее население государств, в которых зарегистрирована российская вакцина, превышает 4 млрд человек.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Сергей Нетесов отметил, что российский препарат «Спутник V» должен показать высокую эффективность против нового штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Эта мутация коронавируса впервые была зафиксирована в России у двоих прибывших из ЮАР 6 декабря.