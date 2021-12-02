Эксперт: Вакцина «Спутник V» будет эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса

Российский препарат «Спутник V» должен показать высокую эффективность против нового штамма коронавируса. Об этом заявил вирусолог и молекулярный биолог Сергей Нетесов, сообщает радио Sputnik.

Член-корреспондент РАН отметил, что, несмотря, на большое количество мутаций, выявленных в омикрон-штамме, эффективность российской вакцины составит не меньше 80%.

«Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%», — объяснил Нетесов.

По словам специалиста, точные показатели надежности вакцин против новой вариации коронавируса будут известны через несколько месяцев, но прививаться следует уже сейчас.

«Измерять эффективность вакцин против штамма „омикрон“ будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться», — подчеркнул вирусолог.

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» помогает поддерживать более высокие титры антител, чем другие препараты, поэтому сокращать срок ревакцинации из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 не придется.