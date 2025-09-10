news_header_top
Общество 10 сентября 2025 05:42

В Минцифры РФ заявили, что информация о новом «белом списке» сайтов недостоверна

Расширение списка сайтов, которые будут доступны при ограничении мобильного интернета из-за угроз безопасности, сейчас готовится, но распространившаяся в СМИ информация о новом «белом списке» недостоверна. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как «Фонбет». Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», – подчеркнули в ведомстве.

«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется», – уточнили в министерстве, добавив, что в обновленный «белый список» также попадут СМИ, банки и аптеки.

Незадолго до появления опровержения газета «Коммерсантъ» написала, что в «Реестр социально значимых сервисов» планируют включить 57 наименований, в том числе якобы и сайт букмекерской конторы «Фонбет».

Из медиаресурсов доступными во время отключений мобильного интерената будто бы собираются оставить доступными пять. Это «Комсомольская правда», РИА Новости, «Лента.ру», РБК и развлекательный портал Pikabu.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

