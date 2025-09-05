Минцифры сформировало список сайтов, доступных при ограничении интернета
В России определен перечень интернет-ресурсов, которые будут оставаться доступными гражданам даже в случае временных ограничений интернета. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Телеграм-канале.
В список вошли «Госуслуги», социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси, службы доставки, онлайн-супермаркеты и личные кабинеты операторов связи.
Как уточнили в ведомстве, перечень составлен на основе рейтинга наиболее востребованных интернет-ресурсов в России и будет дополняться. При этом конкретные сервисы, которые гарантированно сохранят работу при отключении мобильного интернета, не названы.
Операторы связи уже начали пилотное обеспечение доступа к указанным ресурсам.
«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», – говорится в сообщении.