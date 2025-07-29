Карта общественного Wi-Fi в Татарстане: где найти сеть, если мобильный интернет отключен

В Татарстане в последние месяцы участились случаи отключения мобильного интернета из-за угроз атаки украинских беспилотников. Теоретически в такие моменты можно подключиться к сети общественных точек Wi-Fi. Минцифры насчитало около 1,8 тыс. таких в республике. Работает ли сеть на самом деле – в репортаже «Татар-информа».





Для обеспечения устойчивой связи Рустам Минниханов поручил увеличить количество общественных точек Wi-Fi в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему снижается мощность мобильного интернета

Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу увеличить количество общественных точек Wi-Fi в республике. Это нужно для того, чтобы жители Татарстана не оставались без связи, когда отключают мобильный интернет во время угроз атаки украинских беспилотников.

«К сожалению, наши враги продолжают попытки террористических атак на гражданские, промышленные объекты городов и районов республики. В этой связи вводится режим беспилотной опасности. Ну и в рамках превентивных мер предусмотрено снижение мощности сети мобильного интернета», – констатировал Рустам Минниханов на недавнем совещании в Доме Правительства Татарстана.

Он подчеркнул, что данное решение вызывает ряд проблем для сервисов, привязанных к мобильному интернету.

Для обеспечения устойчивой связи он поручил развивать общественных сетей Wi-Fi.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин там же доложил, что в Татарстане 1,8 тыс. общественных точек Wi-Fi, в том числе 841 – в Казани.

«Это сеть, которая позволяет любой момент времени человеку воспользоваться (интернетом, – прим. Т-и)», – заверил министр.

И в то же время признал: «Этих точек недостаточно, будем решать вопрос по количеству, прежде всего в муниципальных районах и крупных городах», – сообщил министр.

Минниханов поручил оценить работу действующей сети и обеспечить работоспособность точек, где нужно –увеличить мощность, а где не хватает точек – их создать.

Айрат Хайруллин: «Для нас важно, чтобы даже в самых нестандартных ситуациях наши жители оставались на связи и всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Презентация карты общественных точек Wi-Fi

Министерство опубликовало карту общественных точек Wi-Fi в республике.

«Мы уверены, что в каком бы положении ни оказался человек – дома, на улице или в условиях временных перебоев связи, – всегда необходим доступ в интернет. Для нас важно, чтобы даже в самых нестандартных ситуациях наши жители оставались на связи и всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами», – сопроводил «презентацию» карты своим комментарием глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В сообщении Минцифры подчеркивается, что, находясь в общественных местах, которые указаны на карте, можно заказать такси, написать сообщение близким или воспользоваться цифровыми сервисами «без перебоев и ограничений». «Министерство продолжит расширять доступ к цифровым услугам и заботиться о комфорте каждого пользователя», – говорилось в пресс-релизе.

Не все точки Wi-Fi работают

Если посмотреть на интерактивную карту, то видно, что сеть общественных точек покрывает практически все населенные пункты республики. Однако дьявол, как известно, кроется в мелочах.

При приближении становится очевидно, что большинство точек не так уж и доступны обычным прохожим.

Многие точки находятся в магазинах или заведениях общественного питания. То есть заведение как минимум должно быть открыто (доступны они только во время работы этих мест). А пароль предоставляют только посетителям этих заведений.

Кроме того, как выяснил корреспондент «Татар-информа», часть точек, которые есть на карте, не работают или же доступ к ним можно получить только после долгого поиска сети.

Одним из таких стал торгово-развлекательный комплекс «Тандем», в котором подключиться к Wi-Fi не получилось, так как сети просто не было в доступных соединениях.

Проблема еще и в том, чтобы открыть саму карту общественных точек, когда вырубается интернет, ведь для этого тоже нужно подключиться к сети. Получается такой замкнутый круг.

Что касается общественного транспорта, то ни в метро, ни в наземном транспорте найти сеть не получилось. Однако, по наблюдениям, во время отключений мобильного интернета по городу, на многих станциях метро мобильная сеть все же ловит, хоть и не так быстро, как обычно.

Мы дважды отправили запрос в Минцифры РТ с вопросами о развитии сети Wi-Fi, но на момент публикации статьи ответа так и не получили.

Найти точку Wi-Fi в Казани не является большой проблемой даже без общественной сети, особенно в центральной части города Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Найти точку Wi-Fi в Казани не проблема

Тем не менее многие указанные на карте точки все-таки работают. Для подключения к ним необходимо пройти авторизацию, в которой надо указать номер телефона, чтобы получить специальный код.

Например, подключиться к сети удалось на Фестивальном бульваре, рядом с Центром семьи «Казан», в парке Тысячелетия и торговом центре ГУМ. Найти сеть также получилось недалеко от озера Харовое и в здании МФЦ на улице Чистопольской.

К слову, найти точку Wi-Fi в Казани не является большой проблемой даже без общественной сети, особенно в центральной части города: во многих заведениях есть бесплатный Wi-Fi. В тех же местах, где доступ к нему ограничен, можно попросить персонал дать пароль, объяснив проблему, – как правило, работники идут навстречу.