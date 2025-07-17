Опубликована карта доступных в Татарстане общественных точек Wi-Fi

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Цифровая команда Татарстана опубликовала карту общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Всего в регионе имеется почти 1800 современных точек доступа Wi-Fi, из которых 841 находится в Казани. С их помощью татарстанцы и приезжие смогут оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета.

Власти ограничивают интернет-соединение при возникновении угрозы атаки украинских беспилотников. В последние месяцы случаи отключения мобильного интернета участились.

«Мы уверены, что, в каком бы положении ни оказался человек – дома, на улице или в условиях временных перебоев связи, – всегда необходим доступ в интернет. Для нас важно, чтобы даже в самых нестандартных ситуациях наши жители оставались на связи и всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами», – подчеркнул глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Находясь в общественных местах, указанных на карте, можно заказать такси, написать сообщение близким или воспользоваться цифровыми сервисами без перебоев и ограничений, подчеркнули в Минцифры Татарстана.

Ведомство продолжит расширять доступ к цифровым услугам и заботиться о комфорте каждого пользователя, заверили в пресс-службе.

Развитие цифровых ресурсов проходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства РФ.

Ранее стало известно, что в России хотят упорядочить массовые отключения мобильного интернета.