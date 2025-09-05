В России начали тестировать доступ к сервисам во время отключений мобильного интернета

Операторы связи в пилотном режиме начали предоставлять доступ к социально значимым отечественным сервисам при ограничениях связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности», – заявили в ведомстве.



В министерстве пояснили, что вместе с операторами связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать значимые интернет-ресурсы. Для доступа к ним не требуется дополнительная идентификация и прохождение капчи.

Список цифровых платформ, доступность которых предполагается обеспечить, составлен на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Это социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи.

Кроме того, будет предоставлять доступ к порталу госуслуг, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ. «Данный список будет оперативно пополняться», – добавили в федеральном Минцифры.

Ранее глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин прокомментировал отключения мобильного интернета при угрозе атак беспилотников. По его словам, благодаря разработанному в республике механизму мобильный интернет замедляется, но не отключается полностью.

В июле Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил развивать общественные сети Wi-Fi для обеспечения устойчивой связи даже во время атак дронов.