news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 сентября 2025 15:08

В России начали тестировать доступ к сервисам во время отключений мобильного интернета

Читайте нас в
Телеграм

Операторы связи в пилотном режиме начали предоставлять доступ к социально значимым отечественным сервисам при ограничениях связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности», – заявили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что вместе с операторами связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать значимые интернет-ресурсы. Для доступа к ним не требуется дополнительная идентификация и прохождение капчи.

Список цифровых платформ, доступность которых предполагается обеспечить, составлен на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Это социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи.

Кроме того, будет предоставлять доступ к порталу госуслуг, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ. «Данный список будет оперативно пополняться», – добавили в федеральном Минцифры.

Ранее глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин прокомментировал отключения мобильного интернета при угрозе атак беспилотников. По его словам, благодаря разработанному в республике механизму мобильный интернет замедляется, но не отключается полностью.

В июле Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил развивать общественные сети Wi-Fi для обеспечения устойчивой связи даже во время атак дронов.

читайте также
В Татарстане при атаках дронов интернет не выключается полностью — Хайруллин
В Татарстане при атаках дронов интернет не выключается полностью — Хайруллин
Минниханов поручил развивать в Татарстане общественный Wi-Fi
Минниханов поручил развивать в Татарстане общественный Wi-Fi
Карта общественного Wi-Fi в Татарстане: где найти сеть, если мобильный интернет отключен
Карта общественного Wi-Fi в Татарстане: где найти сеть, если мобильный интернет отключен
#мобильный интернет #Минцифры РФ #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025