Минниханов поручил развивать в Татарстане общественный Wi-Fi

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил рассмотреть возможность увеличения количества общественных точек Wi-Fi в республике – с учетом продолжающихся отключений мобильного интернета, вызванных угрозой атак украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«К сожалению, наши враги продолжают попытки террористических атак на гражданские, промышленные объекты городов и районов республики. В этой связи вводится режим беспилотной опасности. Ну, и в рамках превентивных мер предусмотрено снижение мощности сети мобильного интернета», – констатировал Рустам Минниханов.

«Данное решение в свою очередь вызывает ряд проблем в сфере оказания публичных и коммерческих услуг, где соответствующие сервисы привязаны к мобильному интернету. Для обеспечения устойчивой связи нужно развивать общественные сети Wi-Fi. Существующая сеть покрытия населенных пунктов республики устойчивым сигналом Wi-Fi еще недостаточно развита», – добавил он.

«С учетом ранее данных поручений, Минцифры совместно с компанией «Таттелеком», главам муниципальных районов и городских округов и бизнес-сообществу – проверить качество сигнала на существующей общественной сети Wi-Fi и обеспечить стабильное соединение даже при повышенной нагрузке», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, по его словам, следует довести до татарстанцев информацию о наличии актуальной интерактивной карты, на которой люди могут быстро найти ближайшие зоны с бесплатным интернетом – «с учетом расположения туристических маршрутов, общественных пространств, объектов гостеприимства».

Руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин проинформировал, что вместе с операторами связи удалось найти решения, позволяющие занизить скорость интернета, но сохранить работающими кассовые аппараты и мессенджеры.

При этом в Татарстане насчитывается 1800 общественных точек Wi-Fi, в том числе 841 – в Казани. «Этих точек недостаточно, количество будем решать (увеличивать – прим. Т-и) прежде всего в муниципальных районах и крупных городах», – заверил министр.

«Давайте внимательно посмотрим. Мы должны понимать, где у нас что есть, проверить то, что есть, обеспечить их (Wi-Fi-точек – прим. Т-и) надежную работоспособность. Может быть, увеличить мощность оборудования. И посмотреть, где еще нам необходимо поставить», – резюмировал Рустам Минниханов.

Сегодня ночью в Татарстане опять объявляли режим беспилотной опасности. Он действовал более 6,5 часа.