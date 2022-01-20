МИД России подтвердил встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится в Женеве 21 января, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкена», — сказала дипломат.

По ее словам, стороны обсудят документы о гарантиях безопасности и определят дальнейшие возможные шаги к переговорам на эту тему.

Напомним, переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций «в случае нападения на Украину».

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее в Кремле подчеркнули что будущие переговоры МИД РФ с госсекретарем США «чрезвычайно важны».