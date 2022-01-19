В Кремле будущие переговоры МИД РФ с госсекретарем США назвали «чрезвычайно важными»

В Кремле предстоящие переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном считают «чрезвычайно важными», заявил РИА Новости пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО, такие контакты, как вы упомянули, который состоится в пятницу, чрезвычайно важны», – сказал представитель Кремля.

Он также призвал не торопить события и не давать поспешных оценок предстоящей встрече, а дождаться ее результатов.

«Не будем пока ничего говорить, повестка дня абсолютно понятна. Поэтому дождемся пятницы», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ускорят ли эти переговоры процесс принятия решения по гарантиям безопасности со стороны США и их союзников в Североатлантическом альянсе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Лаврова и Блинкена в Женеве прорабатывается и назначена на 21 января.

Министр иностранных дел 18 января также обсудил предложения России о гарантиях безопасности с МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая приезжала с рабочим визитом в Москву.

Напомним, переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов.

Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.