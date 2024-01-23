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В метро Казани в часы пик запустят дополнительные поезда
Сегодня и завтра в часы пик Казанский метрополитен запустит дополнительные поезда, благодаря чему интервал движения между составами сократится на 33 секунды – до 5 минут. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
«Сегодня в Казанском метрополитене в „утренний“ час пик значительно увеличилось количество пассажиров. В связи с этим было принято решение в „вечерний“ час пик и завтра в „утренний“ час пик вывести дополнительный состав на линию», — сказано в сообщении.
19 января дополнительные поезда также запускали из-за неблагоприятных погодных условий в городе. Напомним, власти Казани заявили, что в этот день снегопад в городе побил пятилетний рекорд. Из-за непогоды были перекрыты федеральные дороги в республике, а Минобрнауки рекомендовало школам 22 января перейти на дистант. На оперативном штабе по уборке снега в понедельник заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что на ликвидацию последствий стихии в Казани предварительно потребуется более 2 недель.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил коммунальные службы за их усилия в борьбе со снегопадами.
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