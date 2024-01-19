В метрополитене Казани из-за непогоды запустили дополнительные поезда

В казанском метро запустили дополнительные поезда из-за неблагопритяных погодных условий в городе, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«В связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене на линию выведены дополнительные составы для обеспечения быстрых и комфортных перевозок», – говорится в Telegram-канале предприятия.

Ранее метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков. О сильных снегопадах в Поволжье на Крещение предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.