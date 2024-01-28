В мэрии Казани наглядно показали, как неубранные с дорог автомобили мешают уборке снега

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Мэрия Казани опубликовала фотографию, которая наглядно демонстрирует, как неубранные с дорог автомобили осложняют уборку снега. Власти снова призвали казанцев не оставлять свои машины на пути следования спецтехники.

«Такой „остров“ пришлось оставить на улице Губкина. Снова просим всех автовладельцев не оставлять на ночь машины припаркованными у дорог. Это мешает работе техники и сильно замедляет время уборки одного участка», — отметили в мэрии.

За прошедшие сутки коммунальные службы расчистили от снега улицы Фучика, Серова, Гагарина, Вахитова, Восстания, Айдарова, Литвинова, Большую и Вересковую (пос. Привольный), Якутскую, Высокогорскую, Куркачинскую, Алданскую, Круговую, Набережную, Дорожную и Поперечно-Дорожную (пос. Нагорный) и др.

Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли жители не только в столице республики, но и в Набережных Челнах, Нурлате, Нижнекамске. Как отмечал на оперштабе в понедельник замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов в городе предварительно потребуется более 2 недель.