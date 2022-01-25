В Литве школьники начали переходить на дистанционное обучение из-за коронавируса

Ученики общеобразовательных школ Литвы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом переходят на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио LRT.

«С понедельника в Акмянском районе учащиеся 5-12 классов переводятся на удаленную форму обучения», – сказал глава муниципалитета Виталиюс Митрофановас.

Всего в Литве 60 районных муниципалитетов. Акмяне стал первым из них, где школы частично вводят удаленную систему преподавания. До 28 февраля там также введен запрет на проведение собраний, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

В конце прошлого года у детей старше 12 лет в Литве начали проверять документы о прививке от коронавируса.

Так называемый «паспорт возможностей» необходим для входа в развлекательные учреждения, а также при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий вместе со взрослыми.

15 декабря 2021 года в Литве впервые были обнаружены два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.