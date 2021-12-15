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Здоровье
15 декабря 2021  18:56

В Литве впервые подтвердились два случая омикрон-штамма Covid-19

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В Литве обнаружены два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщает Sputnik Литва.

«Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма», — рассказали в издании.

Министерство обратилось к гражданам с просьбой избегать мест массового скопления людей, придерживаться безопасной социальной дистанции и пользоваться средствами защиты.

#литва #омикрон #коронавирус
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