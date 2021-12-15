В Литве впервые подтвердились два случая омикрон-штамма Covid-19
В Литве обнаружены два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщает Sputnik Литва.
«Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма», — рассказали в издании.
Министерство обратилось к гражданам с просьбой избегать мест массового скопления людей, придерживаться безопасной социальной дистанции и пользоваться средствами защиты.