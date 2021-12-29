В Литве у детей от 12 лет начали проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса

Дети старше 12 лет в Литве теперь обязаны предъявлять документ о прививке от коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

Так называемый «паспорт возможностей» необходим для входа в развлекательные учреждения, а также при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий вместе со взрослыми.

15 декабря в Литве впервые были обнаружены два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.